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Ракурс
Заяви про виплату пенсій в ПФУ «Укрпошта» пересилатиме безкоштовно. Фото: kitsman.city

Заяви про виплату пенсій в ПФУ «Укрпошта» пересилатиме безкоштовно

7 лип 2021, 13:29
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«Укрпошта» з 1 липня по 31 грудня буде безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду України (ПФУ) заяви про виплати пенсії через листонош.

Пакет документів передаватиметься за акційним тарифом 0 грн рекомендованими відправленнями на адресу ПФУ та управлінь соціального захисту населення. Про це повідомили у прес-службі «Укрпошти».

Скористатися цією акцією можуть пенсіонери й одержувачі інших грошових соціальних виплат, котрі мають пенсійне посвідчення.

За словами заступника генерального директора «Укрпошти» Дмитра Поліщука, компанія стикалася з ситуаціями, коли соціальні працівники та працівники банків шляхом маніпуляцій переводили пенсіонерів на обслуговування до банків. При цьому пенсіонерам у селах було ніде зняти гроші з карток.

У прес-службі зазначили, що для переведення виплат через «Укрпошту» пенсіонер має подати заповнену заяву на отримання пенсії та соціальної допомоги, а також копії сторінок паспорту з особистим підписом і позначкою «Згідно з оригіналом», а також ПІБ заявника та датою, яка має збігатися із зазначеною у заяві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 липня зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Підвищення пенсій буде незначним, а деякі раніше плановані виплати уряд переніс на осінь.

Джерело: Ракурс


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