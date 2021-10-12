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Ракурс
Укрпошта. Фото:прес-служба

«Укрпошті» дозволили підняти тарифи — коли і як подорожчають посилки

12 жов 2021, 14:52
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«Укрпошта» подорожчає з 1 грудня цього року, вартість послуг компанії зросте на 15%.

Регулятор у сфері зв’язку та інформатизації вже затвердив нові тарифи. Про це йдеться в рішенні Національної комісії.


Ціни виростуть таким чином:

  • тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) виросте на 15% з 13 грн до 15 грн;
  • тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 грн до 22,50 грн;
  • тариф на рекомендоване відправлення понад плату за масу (Картка, лист, бандероль) виросте на 16% з 9,50 грн до 11 грн;

При цьому вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський пропонує розглянути можливість залучення «Укрпошти» до здійснення інформаційної кампанії щодо пропаганди вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 серед пенсіонерів.

Джерело: Ракурс


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