Довічний термін отримав вітчим-ґвалтівник 10-річної падчерки на Рівненщині, фото - Юридиичний факт

https://racurs.ua/ua/n161543-dovichnyy-termin-otrymav-vitchym-valtivnyk-10-richnoyi-padcherky-na-rivnenschyni.html

Ракурс

Ґвалтівник 10-річної дівчинки на Рівненщині отримав довічний термін. Вітчим з січня по травень 2020 року вчиняв сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео.

Відео випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції.

У суді винуватець провину визнав частково. Захисник обвинуваченого і обвинувачений не погодилися із довічним терміном і оскаржили вирок. Рівненський апеляційний суд скаргу не задовольнив та залишив йому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Чоловіка визнано винним у неодноразовому вчиненні злочинів проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 (сексуальне насильство, розбещення і зґвалтування) КК України.

«Ракурс» повідомляв, що у лютому цього року на Донеччині до 15 років ув’язнення засуджено жителя міста Слов’янська, якого звинувачували у зґвалтуванні 19 неповнолітніх.

У квітні на Херсонщині у СІЗО повісився 62-річний житель селища Щасливе, затриманий за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної Марійки Борисової.