40-річний водій на Львівщині змусив поліцейських пройти експертизу на алкоголь, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n161544-p-yanyy-lvivskyy-vodiy-sklykav-mityng-i-zmusyv-patrulnyh-prohodyty-alkotest.html

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На Львівщині 40-річний, якого поліцейські Самбірського відділу поліції запідозрили у керуванні автомобілем в нетверезому стані, скликав своїх знайомих, які, зі свого боку, звинуватили в пияцтві вже самих поліцейських.

Громадяни заблокували автомобіль поліції, знімаючи свої дії на відео, і викликали інших поліцейських, в результаті патрульним довелося пройти медичну експертизу, яка підтвердила, що вони були тверезі. Повідомляє видання ZAXID.NET.

Натомість сам водій, який став причиною інциденту, від проходження медогляду відмовився і тепер відповідатиме у суді за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування у нетверезому стані).

Зазначається, що цей інцидент стався ще два тижні тому, але набув розголосу лише зараз, після того як хтось з його учасників 11 жовтня опублікував відповідний запис у соцмережах.

На відео можна побачити, що люди оточили службовий автомобіль і звинувачують поліцейських, що ті перебувають у нетверезому стані та ледь не збили перехожих. При цьому поліцейські мовчки сидять в автомобілі і вислуховують звинувачення та лайку на свою адресу.

У поліції виданню повідомили, що цей випадок стався у неділю, 26 вересня, у містечку Рудки.

Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі — щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвідчення. Вони були тверезі, — зазначив керівник Самбірського відділу поліції Сергій Захарчик, коментуючи цей інцидент.

Джерело: ZAXID.NET