Медведчук. Фото: Лига

https://racurs.ua/ua/n161546-medvedchuk-prokomentuvav-milyardnu-zastavu-po-noviy-pidozri-video.html

Ракурс

Віктор Медведчук, один із лідерів партії «Опозиційна платформа — за життя», прокоментував свою мільярдну заставу в новій справі.

За його словами, ця кримінальна справа була зібрана лише за кілька днів. Про це стало відомо з трансляції з місця події.

На думку Медведчука, у такий спосіб влада намагається зам’яти офшорний скандал за участю президента Володимира Зеленського та сховати корупцію в команді президента. Також Медведчук заявив, що на нього були накладені незаконні санкції, які не дозволяють йому користуватися власними рахунками та ставлять його в таке становище, де він не може сплатити заставу.

Він додав, що слідство представило лише монтаж, а не показало оригінали записів, та наголосив, що «це туфта і фабрикування справи».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктору Медведчуку оголосили нову підозру — про державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу) та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу).