Медведчуку обрали новий запобіжний захід – подробиці. Фото: Суспільне

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Ракурс

Віктора Медведчука, проросійського нардепа та кума Путіна, відправили під домашній арешт до 7 грудня. Запобіжний захід обрали у рамках справи про закупівлю вугілля з РФ через окуповані території.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд 12 жовтня. Медведчука звинувачують у зриві постачання вугілля в Україну з Південно-Африканської Республіки (ПАР) та закупівлю вугілля з Росії через окуповані території Донбасу у 2016−2016 роках.

Прокурори просили, щоб нардепа взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1 млрд грн. Медведчук перед початком засідання заявляв, що «готовий до будь-чого» і додав, що його захист зробить все, щоб довести стороні обвинувачення, що таких розмов і записів начебто не існує.

Кум Путіна перебуває під домашнім арештом за іншою справою з травня 2021 року. Вона стосується розграбування національних ресурсів у Криму. До речі, під час брифінгу політика на його нозі помітили електронний браслет.

8 жовтня Медведчуку оголошено нову підозру про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. 11 жовтня йому вручили клопотання про тримання під вартою до 19 листопада 2021 року.

Наразі Україна постачає майже весь дефіцитний антрацит з РФ. Взявши під контроль цей ринок імпорту у кілька мільярдів гривень щороку, Росія створила джерело прибутку та отримала ще один важіль впливу на Україну. Частина антрациту постачається з окупованих районів Донбасу шляхом підміни митних документів.

Нагадаємо, раніше Віктору Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 млрд грн. За словами його адвоката, нардеп не зможе перерахувати потрібну суму, навіть якщо її збере, оскільки рішенням РНБО на нього накладено санкції, що забороняють здійснювати будь-які фінансові операції.