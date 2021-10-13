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«Ковид» подхватили свыше 16 тыс. человек, 471 пациент умер
«Ковид» подхватили свыше 16 тыс. человек, 471 пациент умер (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n161574-kovid-podhvatili-svyshe-16-tys-chelovek-471-pacient-umer-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 за прошедшие сутки, 12 октября, в Украине подтвердили у 16 тыс. 309 человек. Об этом в Фейсбук в среду сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 12 октября 2021 года в Украине зафиксировано 16 тыс. 309 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 588, медработников — 288), — говорится в статистике Минздрава.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 4 тыс. 901 человек;
летальных исходов — 471.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Харьковской области (1526),
Одесской области (1525),
Днепропетровской области (1344),
Запорожской области (1048),
Киеве (978).
По состоянию на утро 13 октября более 152 тыс. украинцев вакцинировались против COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели свыше 2 млн 578 тыс. человек. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 59 тыс. 523 украинцев.
С начала прививочной кампании прививки получили 7 млн 688 граждан. Всего проведено почти 14 млн прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.
Напомним, по показателям смертности от COVID-19, обнародованным Worldometers, Украина находится на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. 11 октября в Украине зафиксировали 11 тыс. 996 случаев заболевания и 352 смерти.
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