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Ракурс
«Ковид» подхватили свыше 16 тыс. человек, 471 пациент умер

«Ковид» подхватили свыше 16 тыс. человек, 471 пациент умер (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2021, 08:29
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Коронавирусную болезнь COVID-19 за прошедшие сутки, 12 октября, в Украине подтвердили у 16 тыс. 309 человек. Об этом в Фейсбук в среду сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 12 октября 2021 года в Украине зафиксировано 16 тыс. 309 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 588, медработников — 288), — говорится в статистике Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4 тыс. 901 человек;

  • летальных исходов — 471.

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Харьковской области (1526),

  • Одесской области (1525),

  • Днепропетровской области (1344),

  • Запорожской области (1048),

  • Киеве (978).

По состоянию на утро 13 октября более 152 тыс. украинцев вакцинировались против COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели свыше 2 млн 578 тыс. человек. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 59 тыс. 523 украинцев.

С начала прививочной кампании прививки получили 7 млн 688 граждан. Всего проведено почти 14 млн прививок.


97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.

Напомним, по показателям смертности от COVID-19, обнародованным Worldometers, Украина находится на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. 11 октября в Украине зафиксировали 11 тыс. 996 случаев заболевания и 352 смерти.

Источник: Ракурс


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