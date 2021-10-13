«Ковид» подхватили свыше 16 тыс. человек, 471 пациент умер

https://racurs.ua/n161574-kovid-podhvatili-svyshe-16-tys-chelovek-471-pacient-umer-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 за прошедшие сутки, 12 октября, в Украине подтвердили у 16 тыс. 309 человек. Об этом в Фейсбук в среду сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 12 октября 2021 года в Украине зафиксировано 16 тыс. 309 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 588, медработников — 288), — говорится в статистике Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 тыс. 901 человек;

летальных исходов — 471.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (1526),

Одесской области (1525),

Днепропетровской области (1344),

Запорожской области (1048),

Киеве (978).

По состоянию на утро 13 октября более 152 тыс. украинцев вакцинировались против COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели свыше 2 млн 578 тыс. человек. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 59 тыс. 523 украинцев.

С начала прививочной кампании прививки получили 7 млн 688 граждан. Всего проведено почти 14 млн прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.

Напомним, по показателям смертности от COVID-19, обнародованным Worldometers, Украина находится на четвертом месте в мире и на третьем в Европе. 11 октября в Украине зафиксировали 11 тыс. 996 случаев заболевания и 352 смерти.