Хвилю коронавірусу влада пропонує збити достроковими канікулами в школах, фото - УП

https://racurs.ua/ua/n161576-hvylu-koronavirusu-vlada-proponuie-zbyty-dostrokovymy-kanikulamy-v-shkolah.html

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Нова потужна хвиля коронавірусу заполонила Україну. 12 жовтня померла від ускладнень 471 людина. Востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року — 6 квітня 481 летальний випадок, це був максимум від початку пандемії.

Влада відреагувала пропозиціэю достроково розпочати осіні шкільні канікули. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулася до Міністерства освіти і науки з проханням надіслати в шкільні заклади лист з рекомендацією перенести початок канікул на тиждень раніше.

Медики пропонують учням йти відпочивати не 25, а 18 жовтня, повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода» міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.