Хвилю коронавірусу влада пропонує збити достроковими канікулами в школахhttps://racurs.ua/ua/n161576-hvylu-koronavirusu-vlada-proponuie-zbyty-dostrokovymy-kanikulamy-v-shkolah.htmlРакурс
Нова потужна хвиля коронавірусу заполонила Україну. 12 жовтня померла від ускладнень 471 людина. Востаннє такий високий показник добової смертності в Україні фіксувався на початку квітня 2021 року — 6 квітня 481 летальний випадок, це був максимум від початку пандемії.
Влада відреагувала пропозиціэю достроково розпочати осіні шкільні канікули. Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулася до Міністерства освіти і науки з проханням надіслати в шкільні заклади лист з рекомендацією перенести початок канікул на тиждень раніше.
Медики пропонують учням йти відпочивати не 25, а 18 жовтня, повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода» міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Він вважає, що такий захід дозволить «стримати в певних відсотках активний епідпроцес». Канікули можуть затягнутися, оскільки міністр «не готовий відповісти, скільки вони триватимуть».
Надалі влада спостерігатиме за епідситуацією і може або рекомендуватимемо подовжити канікули, або ж «ухвалить інші рішення».
Ляшко визнає, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення.
Зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через п’ять днів після ухвалення цього рішення, — цитує міністра видання.
Коронавірусну хворобу COVID-19 минулої доби, 12 жовтня, в Україні підтвердили у 16 тис. 309 осіб.
Джерело: «Радіо Свобода»