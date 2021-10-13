Коронавірусний прогноз Академії наук - “ковід” на максимумі у шести регіонах

https://racurs.ua/ua/n161578-koronavirusnyy-prognoz-akademiyi-nauk-kovid-na-maksymumi-u-shesty-regionah.html

Ракурс

Карантин в Україні 13 жовтня на межі переходу у «червоний"рівень у 15 областях. Аналітики Національної академії наук назвали регіони, де ситуація з коронавірусом є найзагрозливішою.

Йдеться про такі регіони:

Запорізька;

Одеська;

Луганська;

Чернівецька;

Житомирська;

Харківська області.

В НАН відштовхувалися від даних про доступність обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показники смертності.

Прогноз вчених невтішний: у деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль — осени 2020 року і навесні 2021 року.

Раніше Національна академія наук прогнозувала, що до кінця жовтня кількість нових випадків захворювання на коронавірус може перевищити 20 тис.

Тим часом комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень карантинних обмежень у Херсонській області. Нові правила почнуть діяти з 15 жовтня.

13 жовтня в МОЗ закликали школи достроково розпочати канікули з 18 жовтня.