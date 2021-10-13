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Коронавірусний прогноз Академії наук - “ковід” на максимумі у шести регіонах

Коронавірусний прогноз Академії наук — «ковід» на максимумі у шести регіонах

13 жов 2021, 09:48
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Карантин в Україні 13 жовтня на межі переходу у «червоний"рівень у 15 областях. Аналітики Національної академії наук назвали регіони, де ситуація з коронавірусом є найзагрозливішою.

Йдеться про такі регіони:

  • Запорізька;
  • Одеська;
  • Луганська;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Харківська області.

В НАН відштовхувалися від даних про доступність обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показники смертності.

Прогноз вчених невтішний: у деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль — осени 2020 року і навесні 2021 року.

Раніше Національна академія наук прогнозувала, що до кінця жовтня кількість нових випадків захворювання на коронавірус може перевищити 20 тис.

Карантинні зони в Україні станом на 13 жовтня, дані - МОЗ


Тим часом комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень карантинних обмежень у Херсонській області. Нові правила почнуть діяти з 15 жовтня.

13 жовтня в МОЗ закликали школи достроково розпочати канікули з 18 жовтня.

Джерело: Ракурс


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