«Червона» зона карантину загрожує Львову – що відомо. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин у Львові можуть посилити вже найближчими днями — місту та загалом Львівській області загрожує «червона» зона.

Епідеміологічна ситуація на території регіону постійно погіршується. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Карантинні обмеження можуть посилити вже найближчими днями. Зазначається, що кожна друга особа, яка здає ПЛР-тест на коронавірус, отримує позитивний результат. Також в області зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

Ми вже третій день поспіль, як перетнули позначку у 60. Йдеться про кількість госпіталізованих осіб на 100 тис. населення. На жаль, область уже впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки, — зазначив директор департаменту.

Тим часом комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень карантинних обмежень у Херсонській області. Нові правила почнуть діяти з 15 жовтня.

У «червоній зоні» карантину зможуть працювати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші заклади, але лише за умови, якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані.

Нагадаємо, нещодавно у Львові запровадили нові карантинні обмеження. З 18 жовтня школярі 5−11 класів переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього розпочнеться тиждень канікул. Місто призупиняє планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби резервувати місця для хворих на COVID-19.