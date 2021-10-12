Здорожчання кави прогнозують експерти

Ціни на каву можуть зрости, фото:

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Кава у світі в цьому році вже здорожчала на 55%, здебільшого через несприятливу погоду у Бразилії, урожай в якій впав на рекордний за 18 років показник.

Тепер ціни знову можуть зрости — цього разу через колумбійських фермерів, які на тлі ринкових трендів вирішили притримати поставки, щоб продати свою продукцію за більш високою ціною, повідомляє агентство Reuters.

Втім, таке зростання, за оцінками експертів, буде тимчасовим, адже колумбійським фермерам все-одно доведеться з часом продати свою продукцію, що зменшить ціни. Крім того, провідні виробники продукції з обсмажених кавових зерен готуються відмовитися від марки «single origin Colombia» через проблеми із закупівлею відповідної сировини.

У Колумбії близько півмільйона сімей заробляють на життя вирощуванням кави. Ця країна є найбільшим виробником сорту «арабіка», на якому засновані базові ф’ючерсні контракти на біржі ICE.

Нагадаємо, учені попереджають, що через зміни клімату якісна кава може стати дефіцитом.

Джерело: Reuters