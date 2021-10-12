Подорожание кофе прогнозируют эксперты

Цены на кофе могут вырасти, фото:

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Кофе в мире в этом году уже подорожало на 55%, в основном из-за неблагоприятной погоды в Бразилии, урожай в которой упал на рекордный за 18 лет показатель.

Теперь цены снова могут вырасти — на этот раз из колумбийских фермеров, которые на фоне рыночных трендов решили придержать поставки, чтобы продать свою продукцию по более высокой цене, сообщает агентство Reuters.

Впрочем, такой рост, по оценкам экспертов, будет временным, ведь колумбийским фермерам все равно придется со временем продать свою продукцию, что уменьшит цены. Кроме того, ведущие производители продукции из обжаренных кофейных зерен готовятся отказаться от марки «single origin Colombia» из-за проблем с закупкой соответствующего сырья.

В Колумбии около полумиллиона семей зарабатывают на жизнь выращиванием кофе. Эта страна является крупнейшим производителем сорта «арабика», на котором основаны базовые фьючерсные контракты на бирже ICE.

Напомним, ученые предупреждают, что из-за изменения климата качественный кофе может стать дефицитом.

Исчтоник: Reuters