Американский аэропорт продаст автомобили, забытые на парковке. Фото: Joerpylauctions

https://racurs.ua/n161564-amerikanskiy-aeroport-prodast-avtomobili-zabytye-na-parkovke-foto.html

Ракурс

Международный аэропорт Питтсбурга выставит на торги десять автомобилей, брошенных на парковке воздушной гавани. Они уже несколько лет простаивают без движения.

Судя по тому, что в большинстве транспортных средств отсутствуют ключи, владельцы машин планировали за ними вернуться. В связи с этим узнать состояние, а также пробег транспортных средств не представляется возможным. Об этом пишет Joerpylauctions.com.

Единственным экземпляром, который можно завести, является Chevrolet Impala. Представители аэропорта не знают причин, почему десяток машин оставили на парковке.

Помимо обычных автомобилей, на торгах будет выставлен целый парк спецтехники: снегоуборщик, тяжелые тракторы, а также аэродромный пожарный автомобиль.

Кроме того, представители аэропорта распродадут коллекцию утерянных вещей, которая включает в себя около 1 тыс. различных украшений и 500 электронных гаджетов.

Источник: Joerpylauctions.com