На Луганщине обнаружили схрон с минами, фото: СБУ

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Ракурс

На Луганщине рядом с автотрассой обнаружили оборудованный боевиками в 2014 году схрон со средствами для совершения диверсий.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки, сообщает пресс-центр СБУ.

При осмотре схрона были обнаружены:

13 противотанковых мин ТМ-62м;

семь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету;

две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;

восемь боевых гранат с запалами;

13 взрывателей к противотанковым минам.

Продолжаются действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности причастных к преступлениям против госбезопасности Украины лиц.

Напомним, недавно в Донецкой области СБУ во время проведения контрдиверсионных учений обнаружила возле одной из железнодорожных станций реальный схрон со взрывчаткой, оборудованный боевиками для осуществления диверсий.