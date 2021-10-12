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Ракурс
На Луганщине обнаружили схрон с минами, фото: СБУ

Схрон с минами для диверсий обнаружили рядом с трассой на Луганщине (ФОТО)

12 окт 2021, 17:44
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На Луганщине рядом с автотрассой обнаружили оборудованный боевиками в 2014 году схрон со средствами для совершения диверсий.

Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки, сообщает пресс-центр СБУ.

При осмотре схрона были обнаружены:

  • 13 противотанковых мин ТМ-62м;
  • семь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету;
  • две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
  • восемь боевых гранат с запалами;
  • 13 взрывателей к противотанковым минам.

Продолжаются действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности причастных к преступлениям против госбезопасности Украины лиц.


На Луганщині виявили схрон з мінами, фото: СБУ

Напомним, недавно в Донецкой области СБУ во время проведения контрдиверсионных учений обнаружила возле одной из железнодорожных станций реальный схрон со взрывчаткой, оборудованный боевиками для осуществления диверсий.

Источник: Ракурс


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