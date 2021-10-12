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На Луганщине обнаружили схрон с минами, фото: СБУ
Схрон с минами для диверсий обнаружили рядом с трассой на Луганщине (ФОТО)https://racurs.ua/n161563-shron-s-minami-dlya-diversiy-obnarujili-ryadom-s-trassoy-na-luganschine-foto.htmlРакурс
На Луганщине рядом с автотрассой обнаружили оборудованный боевиками в 2014 году схрон со средствами для совершения диверсий.
Тайник был оборудован в заброшенном здании вблизи автобусной остановки, сообщает пресс-центр СБУ.
При осмотре схрона были обнаружены:
- 13 противотанковых мин ТМ-62м;
- семь выстрелов к ручному противотанковому гранатомету;
- две противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
- восемь боевых гранат с запалами;
- 13 взрывателей к противотанковым минам.
Продолжаются действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности причастных к преступлениям против госбезопасности Украины лиц.
Напомним, недавно в Донецкой области СБУ во время проведения контрдиверсионных учений обнаружила возле одной из железнодорожных станций реальный схрон со взрывчаткой, оборудованный боевиками для осуществления диверсий.
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