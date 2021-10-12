Елизавета II впервые вышла на публику с тростью. Фото: Arthur Edwards/Reuters

https://racurs.ua/n161562-elizaveta-ii-vpervye-vyshla-na-publiku-s-trostu-foto-video.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, впервые за почти 20 лет появилась на публике с тростью.

Так она пришла на службу в Вестминстерское аббатство, где присутствовала на торжественной церемонии по случаю столетия создания Королевского британского легиона. Об этом пишет PA.

Королеву сопровождала дочь принцесса Анна. Издание сообщает, что Елизавета использовала трость «для удобства», когда выходила из машины.

До этого монаршую особу видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене. Букингемский дворец никак не комментирует состояние здоровья королевы.

В последние годы правления в жизни Елизаветы II произошло несколько важных событий. Среди них смерть на 99-м году жизни мужа принца Филиппа, уход из королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл, скандал с принцем Эндрю, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II может умереть в ближайшее время из-за преклонного возраста. Правительство Великобритании обновило план действий на случай смерти королевы. Операция получила кодовое название «Лондонский мост».

Источник: PA