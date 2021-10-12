Єлизавета II вперше вийшла на публіку з тростиною. Фото: Arthur Edwards/Reuters

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, вперше за майже 20 років з’явилася на публіці з тростиною.

Так вона прийшла на службу в Вестмінстерське абатство, де була присутня на урочистій церемонії з нагоди сторіччя створення Королівського британського легіону. Про це пише PA.

Королеву супроводжувала донька принцеса Анна. Видання повідомляє, що Єлизавета використовувала тростину «для зручності», коли виходила з машини.

До цього монаршу особу бачили з тростиною на церемоніях тільки у 2003 і 2004 роках після операції на коліні. Букінгемський палац ніяк не коментує стан здоров’я королеви.

В останні роки правління в житті Єлизавети II відбулося кілька важливих подій. Серед них смерть на 99-му році життя чоловіка принца Філіпа, відхід з королівської сім’ї принца Гаррі та Меган Маркл, скандал з принцом Ендрю, якого звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II може померти вже найближчим часом через похилий вік. Уряд Великої Британії оновив план дій на випадок смерті королеви. Операція отримала кодову назву «Лондонський міст».

Джерело: PA