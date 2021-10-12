Голова Верховного суду пояснила, чому судову реформу віддали на експертизу КСУ

Данішевська. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n161561-golova-verhovnogo-sudu-poyasnyla-chomu-sudovu-reformu-viddaly-na-ekspertyzu-ksu.html

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Валентина Данішевська, голова Верховного суду, пояснила, чому судову реформу віддали на експертизу Конституційного суду України (КСУ).

За її словами, звернення Верховного суду зовсім не направлене на те, щоби підірвати реформу. Про це вона розповіла в інтерв’ю для «Інтерфакс-України».

Данішевська розповіла, що не всі положення закону № 1635 відповідають Конституції, тому є необхідність прояснити ці питання завчасно, щоби не дати можливості оскаржувати реформу в майбутньому, адже чим більше порушень під час реформи — тим швидше відбудеться процес у зворотному напрямку.

Звернення Верховного суду до КСУ — це певне запобігання негативним наслідкам. Зараз украй важливо, щоб Етична рада працювала без порушень Конституції, щоб іноземні експерти, не знаючи нашого законодавства й не розуміючи всіх складнощів, які має судова влада, ненароком не розпустили ВРП і не зупинили всю систему, — заявила Данішевська.

Вона наголосила, що Етична рада має наповнити Вищу раду правосуддя кваліфікованими доброчесними кадрами, а за останні роки в ній так і не заповнили чотири вакантних місця.

Сьогодні, якщо два члени ВРП звільняться або щодо них буде застосовано зупинення повноважень, як це передбачено законом № 1635, то цей орган просто перестане функціонувати. Для судової влади це дуже руйнівний крок, оскільки ВРП щодня здійснює десь 15−17 різних функцій, — зауважила вона.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, які саме законодавчі зміни пропонує запровадити судова влада.

Джерело: Інтерфакс-Україна