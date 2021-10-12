Необхідність бустерної дози COVID-вакцини пояснили у ВООЗ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n161560-chy-neobhidna-busterna-doza-covid-vakcyny-poyasnennya-vooz.html

Ракурс

Необхідність третього щеплення від COVID-19 для окремих людей визнали в ВООЗ.

Консультативна група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я з імунізації визнала необхідність бустерної дози. Фахівці рекомендують робити додаткове щеплення для людей зі слабкою імунною системою, які мають підвищений ризик важкого захворювання. В їхньому випадку стандартної первинної вакцинації може бути недостатньо, вважають експерти. Про це повідомляється на сайті ООН.

У ВООЗ вважають, що третій укол вакцини варто робити людям, яким більше 60 років і які були вакциновані китайськими вакцинами від Sinovac або Sinopharm. За словами експертів, третю дозу вакцини з Китаю треба робити через один-три місяці після другого щеплення. Видання Reuters пише, що досвід Латинської Америки засвідчив гіршу ефективність цих вакцин серед старших людей.

Виконуючи цю рекомендацію, країни повинні спочатку прагнути до максимального охоплення цієї вікової групи двома дозами, і тільки потім вводити третю дозу, починаючи з найстарших осіб, — зазначили в ООН.

Раніше ВООЗ закликала окремі країни утриматися від проведення ревакцинації для широких мас, щоб зробити вакцинацію доступною для бідніших країн.

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) заявили, що, грунтуючись на доступних дослідженнях, вважають використання третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу COVID-19 безпечним для населення.

Джерело: Reuters