Необходимость бустерной дозы COVID-вакцины объяснили в ВОЗ. Фото:

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Необходимость третьей прививки от COVID-19 для отдельных людей признали в ВОЗ.

Консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения по иммунизации признала необходимость бустерной дозы. Специалисты рекомендуют делать дополнительную прививку для людей со слабой иммунной системой, которые имеют повышенный риск тяжелого заболевания. В их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно, считают эксперты. Об этом сообщается на сайте ООН.

В ВОЗ считают, что третий укол вакцины стоит делать людям, которым более 60 лет и которые были вакцинированы китайскими вакцинами от Sinovac или Sinopharm. По словам экспертов, третью дозу вакцины из Китая надо делать через один-три месяца после второй прививки. Издание Reuters пишет, что опыт Латинской Америки показал худшую эффективность этих вакцин среди пожилых людей.

Выполняя эту рекомендацию, страны должны стремиться к максимальному охвату этой возрастной группы двумя дозами, и только потом вводить третью дозу, начиная с самых старших лиц, — отметили в ООН.

Ранее ВОЗ призвала отдельные страны воздержаться от проведения ревакцинации для широких масс, чтобы сделать вакцинацию доступной для более бедных стран.

Напомним, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявило, что, основываясь на доступных исследованиях, считают использование третьей (бустерной) дозы вакцины от коронавируса COVID-19 безопасным для населения.

Источник: Reuters