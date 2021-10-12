Кадр из клипа

https://racurs.ua/n161559-okean-elzy-vypustil-kaver-na-svoy-hit-obiymi-video.html

Ракурс

Группа «Океан Эльзы» до 27-летия со дня образования необычный выпустил кавер на свой хит «Обійми».

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале группы.

Нам сегодня 27! И саундтрек нашей общей с вами любви в этот день — песня «Обійми», отмечается на странице группы в YouTube.

Видео создано из многочисленных каверов этой песни. В нем использована творчество музыкантов из Казахстана, Узбекистана, Грузии, Турции, Южной Кореи, Армении, Азербайджана и Украины.

Это видео, созданное из ваших каверов на нашу «Обійми» — лучший подарок для нас. Обнимаем всех и каждого и спасибо, что все годы мы вместе, — отмечается в описании под роликом.

Под видео оставлены ссылки на все каверы, которые использовали в монтаже клипа.

Днем создания группы «Океан Эльзы» считается 12 октября 1994 года во Львове. Лидер и вокалист группы Святослав Вакарчук в одном из интервью рассказал, что в тот день будущие участники «Океана Эльзы» собрались, чтобы отпраздновать день рождения бывшего гитариста гурта Павла Гудимова.