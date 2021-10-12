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Ракурс
Кадр з кліпу

«Океан Ельзи» випустив кавер на свій хіт «Обійми» (ВІДЕО)

12 жов 2021, 17:14
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Гурт «Океан Ельзи» до 27-річчя з дня утворення незвичний випустив кавер на свій хіт «Обійми».

Відео опубліковане на офіційному YouTube-каналі групи.

Нам сьогодні 27! І саундтрек нашої спільної з вами любові цього дня — пісня «Обійми», зазначається на сторінці групи у YouTube.

Відео створене з численних каверів цієї пісні. У ньому використана творчість музикантів з Казахстану, Узбекистану, Грузії, Туреччини, Південної Кореї, Вірменії, Азербайджану та України.

Це відео, створене з ваших каверів на нашу «Обійми», — найкращий подарунок для нас. Обіймаємо всіх і кожного і спасибі, що всі роки ми разом", — наголошується в описі під роликом.

Під відео залишені посилання на всі кавери, які використали у монтажі кліпу.


Днем створення гурту «Океан Ельзи» вважається 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідер та вокаліст гурту Святослав Вакарчук в одному з інтерв’ю розповів, що того дня майбутні учасники «Океану Ельзи» зібралися, щоб відсвяткувати день народження колишнього гітариста гурта Павла Гудімова.

Джерело: Ракурс


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