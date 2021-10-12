Зливи. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n161558-rekordni-zlyvy-i-poveni-posylyly-deficyt-elektroenergiyi-v-kytayi-video.html

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Рекордні зливи на півночі Китаю пошкодили будівлі, завдали збитків 1,75 мільйонаулюдей і змусили евакуювати понад 120 тис. осіб.

Крім того, повені пошкодили понад 190 тис. 469 га посівів. Про це повідомляє The Watchers.

Метеорологічне бюро Шаньсі заявило, що понад 60 метеорологічних станцій у провінції повідомили про рекордно високі показники опадів із 2 по 7 жовтня, при цьому в деяких районах випадає втричі більше опадів, ніж завжди.

Повені ще більше посилили значний дефіцит енергії в Китаї, оскільки влада провінцій припинила видобуток на 60 вугільних шахтах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Китай спільно з Білоруссю, Болівією, Бурунді, КНДР і Венесуелою закликає Канаду розслідувати геноцид корінних народів.

Джерело: The Watchers