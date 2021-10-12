Газова криза в Європі змусила уряди вдаватися до неринкових дій. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n161557-gazova-kryza-v-ievropi-zmusyla-uryady-vdavatysya-do-nerynkovyh-diy.html

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Ціна на газ в Європі встановлює нові рекорди, водночас запаси газу у сховищах не збільшуються. Національні уряди європейських країн змушені вдаватися до не завжди ринкових кроків для стримування тарифів.

Влада приймає схожі рішення, щоб зберегти спроможність населення оплачувати комунальні послуги. Ситуацію на газовому ринку Європи проаналізував «Укрінформ».

В Іспанії прем'єр-міністр заявив про обмеження цін на газ і пообіцяв перерозподілити прибуток енергетичних компаній, щоб знизити ціни на електроенергію — 650 млн євро будуть вилучені з прибутку енергетичних компаній і перенаправлені на підтримку споживачів. Таким чином, для населення вартість газу зросте лише на 4,4% замість 28%.

В Італії в останньому кварталі року вирішили скасувати системні витрати на газ для сімей та невеликих компаній. Крім того, планується збільшити бонуси (аналог соціальної підтримки у європейських країнах) за електроенергію для малозабезпечених верств населення.

Близько 40% споживання енергоресурсів цієї середземноморської країни припадає на газ, від імпорту якого Італія дуже залежить.

Прем'єр-міністр Франції заявив, що уряд зафіксує ціна на газ та електроенергію, щоб захистити населення від зростання тарифів. З 1 жовтня французький регулятор підняв ціни на газ на 12,6%, але це було останнє підвищення на період до весни 2022 року. Уряд розраховує, що у березні чи квітні вартість енергоресурсів почне знижуватися.

Енергетична криза розпочалася і в Польщі. Уряд країни анонсував нове підвищення тарифів. Водночас влада заявила, що спробує мінімально збільшити ціни для населення.

У Словаччині дорогі енергоресурси збурили підприємців. Промислові групи вимагають від уряду компенсувати свої витрати. Вони пропонують направити на такі компенсації кошти з екологічного фонду Міністерства охорони навколишнього середовища.

В асоціації промисловості та транспорту наголошують, що без цього компанії ризикують скоротити виробництво й, відповідно, кількість робочих місць.

Джерело: «Укрінформ»