Газовый кризис в Европе заставил правительства прибегать к нерыночным действиям. Фото: Слово и дело

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Цена на газ в Европе устанавливает новые рекорды, в то же время запасы газа в хранилищах не увеличиваются. Национальные правительства европейских стран вынуждены прибегать к не всегда рыночным шагам для сдерживания тарифов.

Власть принимает похожие решения, чтобы сохранить способность оплачивать коммунальные услуги. Ситуации на газовом рынке Европы проанализировал «Укринформ».

В Испании премьер-министр заявил об ограничении цен на газ и пообещал перераспределить прибыль энергетических компаний, чтобы снизить цены на электроэнергию — 650 млн евро будут изъяты из прибыли энергетических компаний и перенаправлены на поддержку потребителей. Таким образом, для населения стоимость газа вырастет лишь на 4,4% вместо 28%.

В Италии в последнем квартале года решили отменить системные затраты на газ для семей и небольших компаний. Кроме того, планируется увеличить бонусы (аналог социальной поддержки в европейских странах) за электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

Около 40% потребления энергоресурсов этой средиземноморской страны приходится на газ, от импорта которого Италия очень зависит.

Премьер-министр Франции заявил, что правительство зафиксирует цена на газ и электроэнергию, чтобы защитить население от роста тарифов. С 1 октября французский регулятор поднял цены на газ на 12,6%, но это было последнее повышение на период до весны 2022 года. Правительство рассчитывает, что в марте или апреле стоимость энергоресурсов начнет снижаться.

Энергетический кризис начался и в Польше. Правительство страны анонсировало новое повышение тарифов. В то же время власти заявили, что попытаются минимально увеличить цены для населения.

В Словакии дорогие энергоресурсы возмутили предпринимателей. Промышленные группы требуют от правительства компенсировать свои расходы. Они предлагают направить на такие компенсации средства из экологического фонда Министерства охраны окружающей среды.

В ассоциации промышленности и транспорта отмечают, что без этого компании рискуют сократить производство и, соответственно, количество рабочих мест.

Источник: «Укринформ»