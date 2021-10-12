Штамм «Дельта» повысил смертность среди детей и подростков

Дети. Фото: istock

https://racurs.ua/n161556-shtamm-delta-povysil-smertnost-sredi-detey-i-podrostkov.html

Ракурс

Штамм «Дельта» поспособствовал повышению смертности среди детей и подростков из-за синдрома мультисистемного воспаления.

Такой синдром возникает через несколько недель после перенесения коронавируса. Об этом сообщает Naked science.

Ученые выяснили, что переболевшие дети и подростки через четыре-шесть недель страдают от синдрома мультисистемного воспаления. Это новое явление, встречающееся только после коронавируса.

При нем дети страдают от высокой температуры, пониженного давления и кислородной недостаточности. В тяжелых случаях происходит отказ внутренних органов.

Теперь врачи из США отмечают резкий подъем числа случаев мультисистемных воспалений у детей и подростков. С июля по август их частота почти удвоилась.

Сейчас полных данных о частоте синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков пока нет, а значительная часть случаев не регистрируется, так как симптомы коронавирусного заболевания у несовершеннолетних слабы или отсутствуют. В США зафиксировали 5 тыс. 217 случаев этого посткоронавирусного синдрома, 46 детей умерли. От самой инфекции в Штатах погибли около шести сотен несовершеннолетних.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» сейчас поражает людей молодого и среднего возраста, абсолютно здоровых и без сопутствующей патологии. Эти инфицированные имеют тяжелое течение болезни. Кроме того, в 10 раз больше госпитализируют с «ковидом» детей, чем во время предыдущих волн.

Источник: Naked sciencв