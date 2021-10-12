Дети. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161556-shtam-delta-pidvyschyv-smertnist-sered-ditey-ta-pidlitkiv.html

Ракурс

Штам «Дельта» посприяв підвищенню смертності серед дітей та підлітків через синдром мультисистемного запалення.

Такий синдром виникає через кілька тижнів після перенесення коронавірусу. Про це повідомляє Naked science.

Вчені з’ясували, що перехворілі діти та підлітки через чотири-шість тижнів страждають від синдрому мультисистемного запалення. Це нове явище, що зустрічається тільки після коронавірусу.

У цьому випадку діти страждають від високої температури, зниженого тиску й кисневої недостатності. У важких випадках відмовляють внутрішні органи.

Зараз лікарі зі США помітили різкий підйом числа випадків мультисистемного запалення в дітей і підлітків. З липня по серпень їхня частота майже подвоїлася. Зараз повних даних про частоту виникнення синдрому немає, а значна частина випадків не реєструється, бо симптоми коронавірусного захворювання в неповнолітніх слабкі або відсутні.

За наявними на сьогодні даними, у США зафіксували 5 тис. 217 випадків цього посткоронавірусного синдрому, 46 дітей померли. Від самої інфекції в Штатах загинули близько шести сотень неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» зараз вражає людей молодого та середнього віку, абсолютно здорових і без супутньої патології. Ці інфіковані мають тяжкий перебіг хвороби. Крім того, в 10 разів більше госпіталізують із «ковідом» дітей, ніж під час попередніх хвиль.

Джерело: Naked science