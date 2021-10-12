Голова ВСУ Данішевська оголосила вимоги владі у судовій реформі

Валентина Данішевська, фото: Адміністрація президента

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Валентина Данішевська, голова Верховного суду, розповіла, які саме законодавчі зміни пропонує запровадити судова влада.

Про це йдеться в інтерв’ю Данішевської агентству «Інтерфакс-Україна».

Сказати, що нас не чують, я не можу. Але сказати, що щось роблять, також немає підстав, — зазначила Данішевська. — Проте я була дуже рада почути, що в процесі впровадження реформи будуть намагання використовувати Закон таким чином, щоб дії Етичної ради не суперечили Конституції, щоб ВРП їхніми руками не була зруйнована.

За її словами, судова влада для забезпечення стабільності ВРП пропонує внести зміни у норму, де сказано про право Етичної ради зупиняти повноваження членів ВРП. На її думку, слід вказати послідовність дій: щоб Етична рада спочатку призначала нових членів, а потім пропонувала діючим членам ВРП пройти перевірку, які мають або пройти цю перевірку, або звільнитися.

Також пропонується, щоб повторно перевірку на доброчесність не проходили судді, які вже працюють у ВРП і проходили таку перевірку раніше;

Інакше це суперечитиме Конституції. Це дуже принципове питання, — наголошує Данішевська.

Також судді пропонують змінити підхід «звільнення за законом», оскільки він, за словами Данішевської, є неконституційним.

Крім того, пропонується, щоб голосування в Етичній раді завжди відбувалося більшістю голосів.

Наразі в законі про ВРП передбачено, що якщо голоси розділилися навпіл, то перевагу мають іноземні експерти. Це підриває довіру судової влади до цієї реформи, але все можна виправити внесенням змін до закону, — зазначила Данішевська.



За її словами, за наявності політичної волі немає проблем провести відповідні зміни.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»