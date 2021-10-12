Валентина Данишевская, фото: Администрация президента

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Валентина Данишевская, глава Верховного суда, рассказала, какие именно законодательные изменения предлагает ввести судебная власть.

Об этом говорится в интервью Данишевской агентству «Интерфакс-Украина».

Сказать, что нас не слышат, я не могу. Но сказать, что что-то делают, тоже нет оснований, — отметила Данишевская. — Однако я была очень рада услышать, что в процессе внедрения реформы будут попытки использовать Закон таким образом, чтобы действия Этического совета не противоречили Конституции, чтобы ВРП их руками не была разрушена.

По ее словам, судебная власть для обеспечения стабильности ВРП предлагает внести изменения в нормы, где сказано о праве этике совета останавливать полномочия членов ВРУ. По ее мнению, следует указать последовательность действий: чтобы Этический совет сначала назначал новых членов, а затем предлагал действующим членам ВРП пройти проверку, которые должны или пройти эту проверку, или уволиться.

Также предлагается, чтобы повторно проверку на добродетель не проходили судьи, которые уже работают в ВРП и проходили такую проверку ранее;

Иначе это будет противоречить Конституции. Это очень принципиальный вопрос, — подчеркивает Данишевская.

Также судьи предлагают изменить подход «увольнения по закону», поскольку он, по словам Данишевской, является неконституционным.

Кроме того, предлагается, чтобы голосование в Этическом совете всегда происходило большинством голосов.

Сейчас в законе о ВРП предусмотрено, что если голоса разделились пополам, то преимущество имеют иностранные эксперты. Это подрывает доверие судебной власти к этой реформе, но все можно исправить внесением изменений в закон, — отметила Данишевская.



По ее словам, при наличии политической воли нет проблем провести соответствующие изменения.

Источник: «Интерфакс-Украина»