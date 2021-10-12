Ливни. Фото: CNN

https://racurs.ua/n161558-rekordnye-livni-i-navodneniya-usilili-deficit-elektroenergii-v-kitae-video.html

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Рекордные ливни на севере Китая повредили здания, пострадали 1,75 миллиона человек, а эвакуировать пришлось более 120 тыс. человек.

Кроме того, наводнения повредили более 190 тыс. 469 га посевов. Об этом сообщает The Watchers.

Метеорологическое бюро Шаньси заявило, что более 60 метеорологических станций в провинции сообщили о рекордно высоких показателях осадков с 2 по 7 октября, при этом в некоторых районах выпадает три раза больше осадков, чем обычно.

Наводнения еще больше усилили значительный дефицит энергии в Китае, поскольку власти провинций прекратили добычу на 60 угольных шахтах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Китай совместно с Беларусью, Боливией, Бурунди, КНДР и Венесуэлой призывает Канаду расследовать геноцид коренных народов.

Источник: The Watchers