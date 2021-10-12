https://racurs.ua/n161561-glava-verhovnogo-suda-obyasnila-pochemu-sudebnuu-reformu-otdali-na-ekspertizu.html

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Валентина Данишевская, глава Верховного суда, объяснила, почему судебную реформу отдали на экспертизу Конституционному суду Украины (КСУ).

По ее словам, обращение Верховного суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украины».

Данишевская заявила, что не все положения закона № 1635 соответствуют Конституции, поэтому есть необходимость прояснить эти вопросы заранее, чтобы не дать возможности обжаловать реформу в будущем, ведь чем больше нарушений в ходе реформы — тем быстрее произойдет процесс в обратном направлении.

Обращение Верховного суда в КСУ — это определенное предотвращение негативных последствий. Сейчас крайне важно, чтобы Этический совет работал без нарушений Конституции, чтобы иностранные эксперты, не зная нашего законодательства и не понимая всех сложностей, которые имеет судебная власть, ненароком не распустили ВРП и не остановили всю систему, — заявила Данишевская.

Она подчеркнула, что Этический совет должен заполнить Высший совет правосудия квалифицированными кадрами, поскольку за последние годы в нем так и не заполнили четыре вакантных места.

Сегодня, если два члена ВРП уволятся или к ним будет применена остановка полномочий, как это предусмотрено законом № 1635, то этот орган просто перестанет функционировать. Для судебной власти это очень разрушительный шаг, поскольку ВРП ежедневно осуществляет где-то 15−17 различных функций, — отметила она.



Напомним, ранее мы сообщали, что глава Верховного суда Валентина Данишевская рассказала, какие именно законодательные изменения предлагает ввести судебная власть.

Источник: Интерфакс-Украины