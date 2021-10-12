На Луганщині виявили схрон з мінами, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n161563-shron-z-minamy-dlya-dyversiy-vyyavyly-poruch-iz-trasou-na-luganschyni-foto.html

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На Луганщині поруч із автотрасою виявили облаштований бойовиками у 2014 році схрон із засобами для здійснення диверсій.

Схованку було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду схрону було виявлено:

13 протитанкових мін ТМ-62м;

сім пострілів до ручного протитанкового гранатомета;

дві протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100;

вісім бойових гранат із запалами;

13 детонаторів до протитанкових мін.

Тривають дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти держбезпеки України осіб.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань виявила біля однієї із залізничних станцій реальний схрон із вибухівкою, обладнаний бойовиками задля здійснення диверсій.