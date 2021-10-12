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Ракурс
На Луганщині виявили схрон з мінами, фото: СБУ

Схрон з мінами для диверсій виявили поруч із трасою на Луганщині (ФОТО)

12 жов 2021, 17:44
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На Луганщині поруч із автотрасою виявили облаштований бойовиками у 2014 році схрон із засобами для здійснення диверсій.

Схованку було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час огляду схрону було виявлено:

  • 13 протитанкових мін ТМ-62м;
  • сім пострілів до ручного протитанкового гранатомета;
  • дві протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100;
  • вісім бойових гранат із запалами;
  • 13 детонаторів до протитанкових мін.

Тривають дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності причетних до злочинів проти держбезпеки України осіб.


На Луганщині виявили схрон з мінами, фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань виявила біля однієї із залізничних станцій реальний схрон із вибухівкою, обладнаний бойовиками задля здійснення диверсій.

Джерело: Ракурс


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