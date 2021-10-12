Американський аеропорт продасть автомобілі, забуті на парковці. Фото: Joerpylauctions

https://racurs.ua/ua/n161564-amerykanskyy-aeroport-prodast-avtomobili-zabuti-na-parkovci-foto.html

Ракурс

Міжнародний аеропорт Піттсбурга виставить на торги десять автомобілів, покинутих на парковці повітряної гавані. Вони вже кілька років простоюють без руху.

Судячи з того, що в більшості транспортних засобів відсутні ключі, власники машин планували за ними повернутися. У зв’язку з цим неможливо оцінити стан, а також пробіг транспортних засобів. Про це пише Joerpylauctions.com.

Єдиним екземпляром, який можна завести, є Chevrolet Impala. Представники аеропорту не знають причин, чому десяток машин залишили на парковці.

Крім звичайних автомобілів, на торгах буде виставлено цілий парк спецтехніки: снігоприбирач, важкі трактори, а також аеродромний пожежний автомобіль.

Крім того, представники аеропорту виставлять на продаж колекцію загублених речей, яка містить близько 1 тис. різних прикрас і 500 електронних гаджетів.

Джерело: Joerpylauctions.com