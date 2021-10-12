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«Красная» зона карантина грозит Львову – что известно. Фото: Ракурс

«Красная» зона карантина грозит Львову — что известно

12 окт 2021, 18:24
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Карантин во Львове могут усилить уже в ближайшие дни — городу и в целом Львовской области грозит «красная» зона.

Эпидемиологическая ситуация на территории региона постоянно ухудшается. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Карантин могут усилить уже в ближайшие дни. Отмечается, что каждый второй человек, который делает ПЦР-тест на коронавирус, получает положительный результат. Также в области вырос уровень госпитализации пациентов.

Мы уже третий день подряд, как пересекли отметку в 60. Речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тыс. населения. К сожалению, область уже уверенно движется к красному уровню эпидопасности, — отметил директор департамента.

Тем временем комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила красный уровень карантинных ограничений в Херсонской области. Новые правила начнут действовать с 15 октября.


В «красной» зоне карантина смогут работать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие заведения, но только при условии, если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

Напомним, недавно во Львове ввели новые карантинные ограничения. С 18 октября школьники 5−11 классов переходят на недельное дистанционное обучение. После этого начнется неделя осенних каникул. Город приостанавливает плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы резервировать места для больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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