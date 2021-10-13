Глава Пентагону їде в Україну

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Глава Пентагону — міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня планує відвідати Київ, а також Тбілісі і Бухарест.

Цю інформацію під час брифінгу підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі.

Міністр та його команда готуватимуться до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть включати Грузію, Україну і Румунію. Вони завершать цей важливий візит з союзниками і партнерами в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони НАТО, — зазначив Кірбі.

Речник американського оборонного відомства не оприлюднив точну дату візиту в Україну, проте зауважив, що більш детальна інформація щодо цього буде представлена до кінця тижня.

Засідання міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу у Брюсселі заплановано на 21−22 жовтня.

10 жовтня в Україну прибула одна з партій безпекової допомоги від Вашингтону на 60 млн дол. З 2014 року Київ отримав понад 2 млрд дол. американської допомоги.

Нагадаємо, Ллойд Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. Україну він відвідає вперше. У вересні під час офіційного візиту до Вашингтона президент Володимир Зеленський анонсував приїзд до Києва Ллойда Остіна. Тоді Зеленський заявив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади оборонного партнерства, яку Міноборони та Пентагон уклали 31 серпня.