Глава Пентагона едет в Украину / Фото: Джон Кирби

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Ракурс

Глава Пентагона — министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Киев, а также Тбилиси и Бухарест.

Эту информацию во время брифинга подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.

Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. Они завершат этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО, — отметил Кирби.

Представитель американского оборонного ведомства не обнародовал точную дату визита в Украину, однако отметил, что более подробная информация по этому поводу будет представлена до конца недели.

Заседание министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе запланировано на 21−22 октября.

10 октября в Украину прибыла одна из партий помощи в сфере безопасности от Вашингтона на 60 млн долл. С 2014 года Киев получил более 2 млрд долл. американской помощи.

Напомним, Ллойд Остин занимает должность министра обороны США с января 2021 года. Украину он посетит впервые. В сентябре во время официального визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский анонсировал приезд в Киев Ллойда Остина. Тогда Зеленский заявил, что надеется обсудить детали соглашения о принципах оборонного партнерства, которое Минобороны и Пентагон заключили 31 августа.