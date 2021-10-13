Львов готовит новые ковид-больницы - заболевших вдвое больше, чем выздоровевших

https://racurs.ua/n161580-lvov-gotovit-novye-kovid-bolnicy-zabolevshih-vdvoe-bolshe-chem-vyzdorovevshih.html

Ракурс

Ситуация с коронавирусом во Львове критическая. Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается.

Мэр города Андрей Садовый обратил внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Власть вынуждена готовить еще одну больницу к приему детей.

Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения, — написал Садовый в своем ТГ-канале.

12 октября во Львове состоялся матч отбора на ЧМ-2022. На переполненной «Арене Львов» Украина принимала Боснию и Герцеговину. Вход на матч состоялся впервые за ковид-сертификатами и ПЦР-тестами.

«Ракурс» сообщал, что в Херсонской области вводят с 15 октября «красный» уровень эпидемической опасности. В Житомирской, Сумской и Донецкой областях власти обязали усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19.

Минздрав предлагает начать в стране досрочные школьные каникулы с 18 октября.