Землетрус струсонув Прикарпаття

https://racurs.ua/ua/n161582-zemletrus-strusonuv-prykarpattya.html

Ракурс

Землетрус в Івано-Франківській області зафіксували вранці 12 жовтня. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався о 10.25 вівторка.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в Богородчанському районі Івано-Франківської області та залягав на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, 13 липня 2021 року на території Богородчанського району Прикарпаття також було зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.