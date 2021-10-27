Евробляхерам напомнили о крайних сроках льготного растаможивания

Евробляхерам напомнили о крайнем сроке льготного растаможивания. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n162199-evroblyaheram-napomnili-o-kraynih-srokah-lgotnogo-rastamojivaniya.html

Ракурс

Растаможка авто в Украине будет осуществляться по упрощенной процедуре только до следующего месяца.

Воспользоваться льготным таможенным оформлением и налогообложением авто «на еврономерах» можно только до 10 ноября 2021 года. Об этом сообщается в телеграмм-канале Гостаможни.

Напоминаем, что воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто «на еврономерах» согласно законам Украины № 1402-IX и № 1403-IX можно до 10 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

Но участники боевых действий, находящиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней с дня вступления в силу закона (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022 года.

Таможенники сообщают, что по состоянию на 25 октября уже оформлено почти 60 тыс. автомобилей «на еврономерах». В бюджет уплачена сумма свыше 2 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что растаможивание «евроблях» по цене до 1 тыс. евро предварительно разрешила Верховная Рада.