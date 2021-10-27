Украинские «байрактары» на Донбассе напугали Путина. Фото: Слово и дело

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На Донбассе украинская армия впервые применила ударные дроны Bayraktar. Турецкие СМИ назвали это событие «большим шоком для Путина».

На видео, которым поделились источники, видно, что была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30, принадлежащая пророссийским сепаратистским силам, — пишет турецкое издание Yeni Akit.

Тем временем в Генштабе подтвердили эту информацию. Там подчеркнули, что Bayraktar не пересекал линию разграничения.

Приказ применить ударный дрон дал главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Член Совета Федерации Россси Алексей Пушков назвал применение Bayraktar «новым энтузиазмом» Киева после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений. Он также сказал, что особую роль сыграл визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что Киев «целенаправленно, даже показательно пошел на нарушение минских соглашений».

Напомним, на Донбассе впервые применили ударные средневысотные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Боевой дрон задействовали для уничтожения артиллерии пророссийских боевиков, которые обстреляли из пушек село Гранитное в Донецкой области.