Українські «байрактари» на Донбасі налякали Путіна. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n162198-ukrayinski-bayraktary-na-donbasi-nalyakaly-putina.html

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На Донбасі українська армія вперше застосувала ударні дрони Bayraktar. Турецькі ЗМІ назвали цю подію «великим шоком для Путіна».

На відео, яким поділилися джерела, видно, що була знищена одна 122-мм гаубиця Д-30, що належить проросійським сепаратистським силам, — пише турецьке видання Yeni Akit.

Тим часом у Генштабі підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що Bayraktar не перетинав лінію розмежування.

Наказ застосувати ударний дрон дав головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Член Ради Федерації Росії Олексій Пушков назвав застосування Bayraktar «новим ентузіазмом» Києва після запрошення на засідання комітету НАТО з питань озброєнь. Він також сказав, що особливу роль зіграв візит до Києва глави міноборони США Ллойда Остіна.

У самопроголошеній ЛНР заявили, що Київ «цілеспрямовано, навіть показово пішов на порушення мінських угод».

Нагадаємо, на Донбасі вперше застосували ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Бойовий дрон задіяли для знищення артилерії проросійських бойовиків, які обстріляли з гармат село Гранітне у Донецькій області.