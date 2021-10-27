Скандал в Антидопінговому центрі України - атлетів попереджали про збір проб

https://racurs.ua/ua/n162197-skandal-v-antydopingovomu-centri-ukrayiny-atletiv-poperedjaly-pro-zbir-prob.html

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WADA звинуватило антидопінговий центр України в організації тестування спортсменів за попереднім повідомленням.

Таким є висновок WADA за результатами таємної операції «Геркулес», яка розпочалася у 2019 році. Виявлено, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням регламенту.

Є переконливі та підтверджені факти про те, що НАДЦУ зв’язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб вони з’явилися для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла часто використовувати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями. Були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування, — зазначив очільник департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

НАДЦУ нібито порушив стандарти тестування і у 2021 році — йдеться про шість проб, взятих у змагальний період. Їм присвоїли статус тестів, зданих у позазмагальний період, а це є порушенням правил Антидопінгового кодексу. WADA замовило повторний аналіз цих проб, але результати всіх спроб були негативними.

Наявні дані свідчать про те, що зразки були неправильно представлені для того, щоб спортсмен здав необхідну кількість позазмагальних тестів до Олімпійських ігор у Токіо, — повідомляє WADA.

Янгер розповів, що неправильне заповнення форми впливає на аналіз, що проводиться лабораторією, оскільки деякі речовини та методи заборонені лише на змаганнях. Позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний і в результаті спортсмен може уникнути порушення антидопінгових правил.

Під час операції розслідували твердження про існування допінг-схем у Федерації легкої атлетики України, але не знайшли доказів, які б підтверджували це звинувачення.

У 2021 році трьох українських спортсменів усунули від участі в Олімпійських іграх-2020 через недотримання п. 15 Антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тести у позазмагальний період, що проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів упродовж 10 місяців.