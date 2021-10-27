Скандал в Антидопинговом центре Украины — атлетов предупреждали о сборе проб

https://racurs.ua/n162197-skandal-v-antidopingovom-centre-ukrainy-atletov-preduprejdali-o-sbore-prob.html

Ракурс

WADA обвинило антидопинговый центр Украины в организации тестирования спортсменов по предварительному сообщению.

Таков вывод WADA по результатам тайной операции «Геркулес», которая началась в 2019 году. Выявлено, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) с 2012 года мог заранее сообщать спортсменам о сборе допинг-проб, что является нарушением регламента.

Есть убедительные и подтвержденные факты о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы они явились для тестирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация часто могла использовать эту практику перед важными международными соревнованиями. Были случаи, когда вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования, — отметил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

НАДЦУ якобы нарушил стандарты тестирования и в 2021 году — речь идет о шести пробах, взятых в соревновательный период. Им присвоили статус тестов, сданных во внесоревновательный период, а это нарушение правил Антидопингового кодекса. WADA заказал повторный анализ этих проб, но результаты всех попыток были отрицательными.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что образцы были неправильно представлены для того, чтобы спортсмен сдал необходимое количество соревновательных тестов к Олимпийским играм в Токио, сообщает WADA.

Янгер рассказал, что неправильное заполнение формы влияет на анализ, проводимый лабораторией, поскольку некоторые вещества и методы запрещены только на соревнованиях. Положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.

В ходе операции расследовали утверждение о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины, но не нашли доказательств, подтверждающих это обвинение.

В 2021 году троих украинских спортсменов отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за несоблюдения п. 15 Антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.