Елена Зеленская. Фото: vogue

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Ракурс

Елена Зеленская, первая леди и супруга президента Владимира Зеленского, появилась на страницах украинского глянца Vogue вместе с паралимпийцами.

Она приняла участие в социальном проекте «Без ограничений». Об этом сообщает Офис президента.

Первая леди рассказала о собственном проекте по введению безбарьерности — созданию равных возможностей для всех украинцев. Этот проект предусматривает разработку безбарьерной инфраструктуры в городах Украины для людей с инвалидностью, пожилых людей, семей с детьми и поддержки паралимпийцев.

За все время была разработана Национальная стратегия безбарьерности, которая была создана при участии государственных деятелей, представителей министерств и общественных активистов. В нее вошло 200 проектов, выполнение которых контролирует государство.

Среди проектов есть улучшение безбарьерности аэропорта «Борисполь». Первая леди предлагает создать универсальную навигацию для слабовидящих людей, организовать удобный проход для людей, передвигающихся в колесных креслах, для людей с маленькими детьми.

Для людей с аутизмом нужна ресурсная комната — место, где они могут побыть в тишине, успокоиться и затем двигаться дальше. Для них разработано приложение в телефоне, прокладывающее путь от входа в аэропорт до входа в самолет, маршрут сопровождается картинками: где ты оказался, что нужно делать дальше, — рассказала Зеленская.



Она также добавила, что на Хортице стартовало строительство безбарьерного заповедника. К этой инициативе присоединились еще несколько городов — Славутич планирует стать полностью безбарьерным в ближайшие три года. Кроме того, был выпущен цифровой справочник безбарьерности — он содержит словарь, который учит корректному общению, смещая фокус с состояния здоровья человека на его личность. В следующем году справочник будет выпущен шрифтом Брайля.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елена Зеленская все еще работает в «Квартале» 95, хотя очень изменилась после избрания мужа на должность президента Украины