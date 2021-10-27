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Ракурс
Олена Зеленська і паралімпійці. Фото: Vogue

Олена Зеленська і паралімпійці засвітилися в модному глянці (ФОТО, ВІДЕО)

27 жов 2021, 11:10
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Олена Зеленська, перша леді і дружина президента Володимира Зеленського, з’явилася на сторінках українського глянцю Vogue разом із паралімпійцями.

Вона взяла участь у соціальному проекті «Без обмежень». Про це повідомляє Офіс президента.

Перша леді розповіла про власний проект щодо запровадження безбар'єрності — створення рівних можливостей для всіх українців. Цей проект передбачає розроблення безбар'єрної інфраструктури в містах України для людей з інвалідністю, людей похилого віку, сімей із дітьми — і підтримку паралімпійців.

Олена Зеленська і паралімпійці. Фото: Vogue

За увесь час була розроблена Національна стратегія безбар'єрності, яка була створена за участі державних діячів, представників міністерств і громадських активістів. До неї увійшло 200 проектів, виконання яких контролює держава.

Олена Зеленська і паралімпійці. Фото: Vogue

Серед проектів є й покращення безбар'єрності аеропорту «Бориспіль». Перша леді пропонує створити універсальну навігацію для слабозорих людей, організувати зручний прохід для людей, які пересуваються в колісних кріслах, для людей із маленькими дітьми.

Для людей з аутизмом потрібна ресурсна кімната — місце, де вони можуть побути в тиші, заспокоїтися й потім рухатися далі. Для них розроблено застосунок у телефоні, що прокладає шлях від входу в аеропорт до входу в літак, маршрут супроводжується картинками: де ти опинився, що треба робити далі, — розповіла Зеленська.

Вона також додала, що на Хортиці стартувало будівництво безбар'єрного заповідника. До цієї ініціативи долучилися ще кілька міст — Славутич планує стати повністю безбар'єрним упродовж найближчих трьох років. Крім того, був випущений цифровий довідник безбар'єрності — він містить словник, що вчить коректному спілкуванню, зміщуючи фокус зі стану здоров’я людини на її особистість. Наступного року довідник випустять шрифтом Брайля.


Олена Зеленська і паралімпійці. Фото: Vogue

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олена Зеленська все ще працює у «Кварталі 95», хоч дуже змінилася після обрання чоловіка на посаду президента України

Джерело: Ракурс


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