Олена Зеленська і паралімпійці. Фото: Vogue

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Ракурс

Олена Зеленська, перша леді і дружина президента Володимира Зеленського, з’явилася на сторінках українського глянцю Vogue разом із паралімпійцями.

Вона взяла участь у соціальному проекті «Без обмежень». Про це повідомляє Офіс президента.

Перша леді розповіла про власний проект щодо запровадження безбар'єрності — створення рівних можливостей для всіх українців. Цей проект передбачає розроблення безбар'єрної інфраструктури в містах України для людей з інвалідністю, людей похилого віку, сімей із дітьми — і підтримку паралімпійців.

За увесь час була розроблена Національна стратегія безбар'єрності, яка була створена за участі державних діячів, представників міністерств і громадських активістів. До неї увійшло 200 проектів, виконання яких контролює держава.

Серед проектів є й покращення безбар'єрності аеропорту «Бориспіль». Перша леді пропонує створити універсальну навігацію для слабозорих людей, організувати зручний прохід для людей, які пересуваються в колісних кріслах, для людей із маленькими дітьми.

Для людей з аутизмом потрібна ресурсна кімната — місце, де вони можуть побути в тиші, заспокоїтися й потім рухатися далі. Для них розроблено застосунок у телефоні, що прокладає шлях від входу в аеропорт до входу в літак, маршрут супроводжується картинками: де ти опинився, що треба робити далі, — розповіла Зеленська.

Вона також додала, що на Хортиці стартувало будівництво безбар'єрного заповідника. До цієї ініціативи долучилися ще кілька міст — Славутич планує стати повністю безбар'єрним упродовж найближчих трьох років. Крім того, був випущений цифровий довідник безбар'єрності — він містить словник, що вчить коректному спілкуванню, зміщуючи фокус зі стану здоров’я людини на її особистість. Наступного року довідник випустять шрифтом Брайля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олена Зеленська все ще працює у «Кварталі 95», хоч дуже змінилася після обрання чоловіка на посаду президента України