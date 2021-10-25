Олену на дурносміх вже не пробиває - Автор «Кварталу 95» про Зеленську (ВІДЕО)

Олену на дурносміх вже не пробиває - Автор "Кварталу 95" про Зеленську

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Олена Зеленська все ще працює у «Кварталі 95», хоч дуже змінилася після обрання чоловіка на посаду президента України.

Про першу леді після 2019 року розповів в інтерв’ю УП один з лідерів шоу Олександр Пікалов.

Олена продовжує працювати у «Кварталі», хоч у неї й обмаль часу. Вона з’являється на роботі рідше, ніж раніше, але працює автором в «Жіночому кварталі».

Ми дуже задоволені. У мене думка така, що для неї це маленький кайфець, який залишився, — розповів шоумен, який знайомий із Оленою Зеленською з 9 класу школи.

На думку Пікалова, Зеленська за останні два роки достатньо змінилася — «стала розміреніша, спокійніша».

Лєнка, перепрошую Олена Володимирівна — вона така, як є. Нам дуже легко було, тому що ми дурносміхи. Якщо ти знаєш, гумористи між собою зазвичай жартують досить чорнушно. І коли зараз ми починаємо трохи чорніти в гуморі, Лєнка каже: «тихо-тихо», — коментує роботу першої леді в шоу Пікалов.

Він розповів, що колега може тепер «зупинити регіт» щодо «грошей для дітей» і сказати, що «гумор має бути правдивим».

З’явилася в нас така цензура, звідки не чекали, — підсумував Пікалов.

Пікалов з 1998 року грав у команді КВН «95 квартал». Пізніше став одним з акторів, сценаристів і авторів студії «Квартал 95».