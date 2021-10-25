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Лену на дурносмех уже не пробивает - Автор "Квартала 95" о Зеленской

Лену на дурносмех уже не пробивает — Автор «Квартала 95» о Зеленской (ВИДЕО)

25 окт 2021, 15:28
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Елена Зеленская все еще работает в «Квартале 95», хотя очень изменилась после избрания мужа на пост президента Украины.

О первой леди после 2019 года рассказал в интервью УП один из лидеров шоу Александр Пикалов.

Елена продолжает работать в «Квартале», хотя у нее и мало времени. Она появляется на работе реже, чем раньше, но работает автором в «Женском квартале».

Мы очень довольны. У меня мнение такое, что для нее это маленький кайфец, который остался, — рассказал шоумен, знакомый с Еленой Зеленской с 9 класса школы.

По мнению Пикалова, Зеленская за последние два года достаточно изменилась — «стала размеренней, спокойней».

Ленка, извиняюсь Елена Владимировна — она ​​такая, как есть. Нам очень легко было, потому что мы дурносмехи. Если ты знаешь, юмористы между собой обычно шутят достаточно чернушно. И если сейчас мы начинаем немного чернеть в настроении, Ленка говорит: «Тихо-тихо», — комментирует работу первой леди в шоу Пикалов.

Он рассказал, что коллега может теперь «остановить смех» по поводу «денег для детей» и сказать, что «юмор должен быть правдивым».


Появилась у нас такая цензура, откуда не ждали, — подытожил Пикалов.

Пикалов с 1998 года играл в команде КВН «95 квартал». Позже стал одним из актеров, сценаристов и авторов студии «Квартал 95».

Источник: Ракурс


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