Концертов и корпоративов нет - как живет «Квартал 95» после Зеленского, фото - УП

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Один из авторов и «звезд» «Квартала 95» Александр Пикалов рассказал о том, как сейчас работает студия и ее развлекательные передачи.

Пикалов — исполнитель роли президента-беглеца Виктора Януковича в «Вечернем квартале» — сказал, что концертов сейчас стало меньше, корпоративов нет, но телевизионные проекты все еще помогают зарабатывать.

У нас есть «Вечерний квартал», «Женский квартал», есть «Чисто News», есть «Рассмеши комика», «Лига смеха» и сериалы, которые пишутся, — рассказал шоумен для УП.

Впрочем, Пикалов утверждает, что телевидение также изменилось и для того, чтобы попасть на экраны, необходимо иметь очень высокий рейтинг.

Одна из причин этого — увеличение просмотров передач в Youtube.

Поход экс-лидера «Квартала 95» Владимира Зеленского в политику повлиял на рейтинги шоу, поскольку оно осталось без фронтмена.

Кроме того, некоторые люди по разным причинам начали ненавидеть нас, кто-то нам завидует. У нас были отношения с людьми, которые очень хотели быть в «Зе! Команде». Когда они туда не попали, начали нас ненавидеть. Поэтому нам сложно, у меня лично из-за этого проблемы. У меня нет ни охраны, ни водителя — я всегда среди людей, — рассказал Пикалов.

Источник: «Украинская правда»