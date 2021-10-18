Зеленский впервые прокомментировал расследование о своих офшорах

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Владимир Зеленский, президент Украины, впервые прокомментировал международное расследование, которое выявило его связь с офшорными компаниями. Глава государства сказал, что смотрел фильм «Офшор 95».

Информацию из расследования Зеленский назвал «дежавю», добавив, что не занимался отмыванием денег. Об этом президент заявил в интервью ICTV.

Честно говоря, сюжет расследования не очень, я вам говорю как профессионал. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет, — сказал он.

Зеленский добавил, что отсутствие новых деталей доказывает, что с 2019 года его не в чем обвинить и «товарищ Петр ничего не нашел». Также связи своего медиабизнеса с офшорами президент назвал «структурированием».

Во времена Януковича все структурировали бизнес, особенно — бизнес, связанный со СМИ, все они имели компании за рубежом. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла, — рассказал Зеленский.

Президент пояснил, что из-за сатирического характера продукта «Квартала 95» на компанию пытались давить, поэтому для ее защиты приходилось создавать компании за рубежом.

Отмыванием денег ни с 2012 года, ни с 2001 года я или кто-либо из «Квартала 95» не занимался, — добавил президент.

Напомним, 3 октября агентство «Следствие.Инфо» презентовало фильм-расследование «Офшор 95», который частично подтвердил схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его команды.

Журналистам удалось найти подтверждение схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долл. от компаний, связанных с Коломойским. Речь идет о периоде, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».

После скандала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обнародованная Pandora Papers информация не имеет никакого отношения к бюджетным деньгам или государственным должностям. По его словам, журналисты лишь подтвердили безусловное выполнение президентом Владимиром Зеленским антикоррупционных норм национального законодательства.

Источник: ICTV