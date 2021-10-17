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День Харитины отмечают 18 октября. Фото: 20minut.ua
Праздник Харитины отмечают 18 октября — традиции и приметыhttps://racurs.ua/n161731-prazdnik-haritiny-otmechaut-18-oktyabrya-tradicii-i-primety.htmlРакурс
18 октября церковный праздник мученицы Харитины, пострадавшей за веру в городе Понте примерно в IV ст. В народе этот день называли «Харитины — первое полотно». В этот день было принято ткать полотно и катать шерсть на валенки.
Народные приметы на 18 октября:
- Если снег не упадет — зима не скоро наступит.
- На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.
- Щелчок и треск деревьев осенью — к хорошей погоде.
- Птица дружно улетает на юг — к суровой зиме.
Также 18 октября отмечают Европейский день борьбы с торговлей людьми, праздник был основан 18 октября 2007 года. 17 ноября 2005 года была подписана Конвенция Совета Европы «О борьбе с торговлей людьми». Впоследствии Европейский парламент единодушно принял отчет «Стратегии предотвращения торговли женщинами и детьми, которые являются уязвимыми к сексуальной эксплуатации».
В мире 18 октября отмечают Всемирный день менопаузы, День Аляски, День без бороды, День героев на Ямайке и Международный день женского счастья.
18 октября в истории:
- 1596 год — подписали Берестейскую унию.
- 1860 год — завершилась Вторая Опиумная война в Китае.
- 1867 год — Российская империя продала Аляску США.
- 1898 год — США вступает в права владения Пуэрто-Рико.
- 1927 год — в Великобритании создали государственную компанию BBC.
- 1955 год — запущена в строй Каховская ГЭС.
- 1967 год — советская космическая станция «Венера-4» впервые совершила посадку на Венере.
- 1995 — Украина вступила в Совет Европы.
Напомним, в сентябре Кабинет согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.
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