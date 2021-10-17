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Ракурс
День Харитины отмечают 18 октября. Фото: 20minut.ua

Праздник Харитины отмечают 18 октября — традиции и приметы

17 окт 2021, 21:54
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18 октября церковный праздник мученицы Харитины, пострадавшей за веру в городе Понте примерно в IV ст. В народе этот день называли «Харитины — первое полотно». В этот день было принято ткать полотно и катать шерсть на валенки.

Народные приметы на 18 октября:

  • Если снег не упадет — зима не скоро наступит.
  • На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.
  • Щелчок и треск деревьев осенью — к хорошей погоде.
  • Птица дружно улетает на юг — к суровой зиме.

Также 18 октября отмечают Европейский день борьбы с торговлей людьми, праздник был основан 18 октября 2007 года. 17 ноября 2005 года была подписана Конвенция Совета Европы «О борьбе с торговлей людьми». Впоследствии Европейский парламент единодушно принял отчет «Стратегии предотвращения торговли женщинами и детьми, которые являются уязвимыми к сексуальной эксплуатации».

В мире 18 октября отмечают Всемирный день менопаузы, День Аляски, День без бороды, День героев на Ямайке и Международный день женского счастья.


18 октября в истории:

  • 1596 год — подписали Берестейскую унию.
  • 1860 год — завершилась Вторая Опиумная война в Китае.
  • 1867 год — Российская империя продала Аляску США.
  • 1898 год — США вступает в права владения Пуэрто-Рико.
  • 1927 год — в Великобритании создали государственную компанию BBC.
  • 1955 год — запущена в строй Каховская ГЭС.
  • 1967 год — советская космическая станция «Венера-4» впервые совершила посадку на Венере.
  • 1995 — Украина вступила в Совет Европы.

Напомним, в сентябре Кабинет согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.

Источник: Ракурс


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