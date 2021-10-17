День Харитины отмечают 18 октября. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/n161731-prazdnik-haritiny-otmechaut-18-oktyabrya-tradicii-i-primety.html

Ракурс

18 октября церковный праздник мученицы Харитины, пострадавшей за веру в городе Понте примерно в IV ст. В народе этот день называли «Харитины — первое полотно». В этот день было принято ткать полотно и катать шерсть на валенки.

Народные приметы на 18 октября:

Если снег не упадет — зима не скоро наступит.

На березах и дубах листья остаются — к суровой зиме.

Щелчок и треск деревьев осенью — к хорошей погоде.

Птица дружно улетает на юг — к суровой зиме.

Также 18 октября отмечают Европейский день борьбы с торговлей людьми, праздник был основан 18 октября 2007 года. 17 ноября 2005 года была подписана Конвенция Совета Европы «О борьбе с торговлей людьми». Впоследствии Европейский парламент единодушно принял отчет «Стратегии предотвращения торговли женщинами и детьми, которые являются уязвимыми к сексуальной эксплуатации».

В мире 18 октября отмечают Всемирный день менопаузы, День Аляски, День без бороды, День героев на Ямайке и Международный день женского счастья.

18 октября в истории:

1596 год — подписали Берестейскую унию.

1860 год — завершилась Вторая Опиумная война в Китае.

1867 год — Российская империя продала Аляску США.

1898 год — США вступает в права владения Пуэрто-Рико.

1927 год — в Великобритании создали государственную компанию BBC.

1955 год — запущена в строй Каховская ГЭС.

1967 год — советская космическая станция «Венера-4» впервые совершила посадку на Венере.

1995 — Украина вступила в Совет Европы.

Напомним, в сентябре Кабинет согласовал указ президента об установлении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.