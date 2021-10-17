День Харитини відзначають 18 жовтня. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n161731-svyato-harytyny-vidznachaut-18-jovtnya-tradyciyi-ta-prykmety.html

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18 жовтня церковне свято мучениці Харитини, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV ст. У народі цей день називали «Харитини — перше полотно». Цього дня було прийнято ткати полотно і катати вовну на валянки.

Народні прикмети на 18 жовтня:

Якщо сніг не впаде — зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються — до суворої зими.

Клацання і тріск дерев восени — на гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь — до суворої зими.

Також 18 жовтня відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми, свято було започатковане 18 жовтня 2007 року. 17 листопада 2005 року була підписана Конвенція Ради Європи «Про боротьбу з торгівлею людьми». Згодом Європейський парламент одностайно прийняв звіт «Стратегії запобігання торгівлі жінками і дітьми, які є вразливими до сексуальної експлуатації».

У світі 18 жовтня відзначають Всесвітній день менопаузи, День Аляски, День без бороди, День героїв на Ямайці та Міжнародний день жіночого щастя.

18 жовтня в історії:

1596 рік — підписано Берестейську унію.

1860 рік — завершення Другої опіумної війни в Китаї.

1867 рік — Російська імперія продала Аляску США.

1898 рік — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.

1927 рік — у Великій Британії створили державну компанію BBC.

1955 рік — запущено в дію Каховську ГЕС.

1967 рік — радянська космічна станція «Венера-4» вперше зробила посадку на Венері.

1995 рік — Україна вступила до Ради Європи.

Нагадаємо, у вересні Кабінет погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.